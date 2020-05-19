الحكومة السورية تَحجز على أصول رامي مخلوف

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، أمرًا بـ "الحجز الاحتياطي" على أصول رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف وزوجته وأولاده.ووفق وكالة (رويترز) فقد قالت: إن الحكومة السورية، قررت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال رامي مخلوف، وزوجته وأولاده؛ ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح هيئة الاتصالات.وجاء في القرار الصادر عن وزير المالية، أن الحجز الاحتياطي قد ألقي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرامي مخلوف "ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد" ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المثدرة من قبل لجنة القرار 1700/ 2019.