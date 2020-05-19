وزارة الزراعة تتلف ثمانية أطنان "كلمنتينا" غير صالحة للاستخدام الأدمي

أتلفت الطواقم العاملة بوزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات المختصة بـ (معبر كرم أبو سالم التجاري)، 8 أطنان "كلمنتينا" وذلك بسبب وجود فساد ظاهري، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.





وأكدت الإدارة العامة للتسويق والمعابر، أن هذا الإجراء، يأتي ضمن المتابعة اليومية لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر (معبر كرم أبو سالم التجاري).





رام الله - دنيا الوطنوأشارت إلى أنه تم إتلاف الكمية المذكورة، بعدما تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين الناظمة، بوزارة الزراعة، لذلك تقرر وعبر اللجان المختصة، وبحضور الجهات القانونية إتلافها، بعدما تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.