غضب في السعودية بعد إساءة أكاديمي في جامعة جازان للإسلام

رام الله - دنيا الوطنقررت جامعة (جازان) السعودية طي قيد أكاديمي أجنبي أساء للدين الإسلامي، بعد تداول منشورات مسيئة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.ووفق صفحة الجامعة عبر موقع (تويتر) فقد قالت: إنه "بناء على ما تم رصده من قبل الجامعة حول نشر أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين لمنشورات وتغريدات مسيئة، فقد سبق طي قيده".وشدد البيان على تصدي الجامعة بكل حزم لأي أفكار منحرفة، أو متطرفة تمس الثوابت أو تخالف توجهات قيادة البلاد.ووفق صحيفة (سبق) السعودية، فإن الأكاديمي الأجنبي، كان قد شغل منصب رئيس قسم لعدة سنوات ويعمل في الجامعة السعودية منذ سنوات. وقالت مصادر إنه كان سيئ التعامل مع الطلاب، الذين عانوا معه في درجاتهم.وأكدت أنه اتضح مؤخرا قيامه بالإساءة والتطاول على الدين الإسلامي، ووصفه بأنه "دين تطرف وإرهاب ومعادي لجميع الأديان".