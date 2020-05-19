وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن عسقلان وتعتدي على الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن وحدات القمع، اقتحمت صباح اليوم الاثنين، القسم رقم 3 بـ (سجن عسقلان)، واعتدت على الأسرى القابعين فيه.



ولفتت الهيئة، إلى أنه وما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، اقتحمت قوات القمع القسم رقم 3، والذي يقبع فيه 30 أسيراً، ونكلت بالأسرى، وعبثت بمقتنياتهم وخربت مواد الكنتينة والطعام.