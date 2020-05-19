سبسطية: سلطات الاحتلال تخطر بهدم منشآت سياحية لتفريغها لصالح المستوطنين



وأوضح عازم، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن إخطارات وجهها الاحتلال، لأصحاب عدد من المحلات التجارية السياحية، بضرورة إزالة محالهم خلال 48 ساعة".



وأكد عازم، أن أهالي البلدة، ناموا بالمنطقة لحماية المكان، وتم التواصل مع كافة الجهات الرسمية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أخطرت بهدم عدد من المنشآت السياحية في البلدة؛ لتفريغها لصالح المستوطنين.