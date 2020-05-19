مصر: فحص وزير الري بعد مخالطته محافظاً مصاباً بفيروس (كورونا)

وزير الري المصري محمد عبد العاطي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الري المصرية، اليوم الثلاياء: إنه تقرر فحص وزير الري محمد عبد العاطي؛ بعد الإعلان عن إصابة محافظ الدقهلية بفيروس (كورونا)؛ وذلك على خلفية اجتماع عقد أمس بمقر الوزارة بين المحافظ والوزير.



ووفق موقع (المصري اليوم) فقد تم عمل مسحة لكل من قابل المحافظ، بداية من حارس الأمن، حتى الوزير، كما تم تعقيم مبنى الوزارة اليوم، وسيتم تعقيم كل السيارات الداخلية للوزارة، وتم تعميم استخدام الكمامة في كل أجهزة الوزارة، وكذلك منع الدخول إلا بها.



وكان محافظ الدقهلية في مصر، أيمن مختار، قد أعلن إيجابية المسحة المأخوذة منه لفيروس (كورونا) المستجد، حيث شهد ديوان عام محافظة الدقهلية أعمالاً مكثفة للفرق الصحية وإدارة الطب الوقائي؛ لفحص المخالطين المباشرين وغير المباشرين لمدير إدارة شؤون البيئة بالديوان، وذلك بعد التأكد من إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.