اختيار فلسطين عضواً في لجنة الخبراء الثلاثية لتصنيف الجامعات العربية

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رام الله - دنيا الوطن

اختارت اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار في الدول العربية في اجتماعها الثالث، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو)، اليوم، عبر تقنية الاتصال عن بعد القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، د. معمر اشتيوي، عضواً في لجنة الخبراء الثلاثية؛ لتنفيذ تصنيف الجامعات العربية.



وقدم اشتيوي عرضاً عن تجارب العالم في التعليم الإلكتروني، ومقترحاً لتنفيذ التصنيف العربي، الذي حاز على موافقة جميع الدول العربية المشاركة، وعلى إثر ذلك تم اختياره في اللجنة لتنفيذ التصنيف.



وناقش الاجتماع الثالث، الذي شارك فيه ممثل فلسطين في اللجنة د. فلاح كتانة، بصفته أمين سر مجلس البحث العلمي الخطة التنفيذية للتصنيف العربي للجامعات، وتطبيق الإطار العربي للبحث العلمي، والذي زاد الاهتمام به على مستوى العالم بعد جائحة (كورونا).



يشار إلى أنه تم إقرار الوثائق التي جرى مناقشتها في اجتماع وزراء التعليم العالي العرب، الذي عقد في القاهرة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وحضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس.