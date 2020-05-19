شرطة مرور رفح تنتشر قُبيل العيد لتنظيم الحركة المرورية

جانب من الإجراءات

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رام الله - دنيا الوطن

تنتشر شرطة المرور قُبيل العيد؛ لتنظيم حركة السير في الأماكن التي تنشط فيها الحركة المرورية كالأسواق، وذلك لزيادة إقبال المواطنين على الأسواق لشراء حاجيات العيد، وبجهد عالٍ وإقدام راسخ يقف شرطي المرور على المفترقات، ينظم حركة المشاة والسائقين من غير تعب، لا يمنعه عن أداء عمله والقيام بواجبه أشعة الشمس اللاهبة في شهر رمضان.



وفي هذا الصدد، أشار المقدم وائل الهمص مدير شرطة مرور رفح إلى "أن ضباط وأفراد شرطة المرور يقومون بمهام عظيمةٍ وكبيرةٍ منذ بداية شهر رمضان، وذلك من أجل الحفاظ على حياة السائقين والمشاة على حد سواء".



وعن أبرز المهام التي تقوم بها شرطة المرور قال الهمص: "إن أفراد شرطة المرور يقومون بتأمين عشرة مفترقاتٍ عامة قريبة من الأسواق الشعبية طوال اليوم، منعاً للازدحام المروري، بالإضافة إلى انتشار قوة الدرجات النارية على طول امتداد شارع أبو بكر الصديق.



وأشار الهمص إلى أن المهمات التي تقع على عاتق شرطة المرور، تزداد في العشرة الأواخر من شهر رمضان، نظراً لقيام المواطنين بالتسوق لحاجيات العيد، وأن ذروة التسوق تكون ليلاً، مما جعلنا نعمل على تعزيز القوة العاملة بالإداريين العاملين في المقر.



وفي ختام حديثه، أثنى الهمص على ضباط وأفراد شرطة المرور، الذين يواصلون الليل بالنهار لخدمة شعبنا والحفاظ على سلامتهم.