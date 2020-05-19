الأردن يدرس إنهاء عزل محافظات لم تشهد إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن هناك توجهاً لدى حكومته، بالتنسيق مع الجيش والأمن لفتح المحافظات القريبة من بعضها، والتي لم تسجل أي إصابات على مدار أسبوعين، بعد عطلة عيد الفطر.



وخلال اجتماع حكومي، نشرت تفاصيله صحيفة (الغد) فقد توقع الرزاز، أن يتم فتح محافظات الجنوب ثم تتبعها المحافظات الأخرى، وبحسب مستجدات الوضع الوبائي، مع مراعاة الالتزام بضوابط ومعايير السلامة العامة.



وأوضح، أن الأجهزة المعنية، بدأت في تهيئة بعض المناطق في جنوب المملكة؛ لتكون مناطق للحجر الصحي للمواطنين القادمين عبر الحدود الجنوبية، بسعة لا تقل عن 8 آلاف شخص.



وأكد رئيس الحكومة الأردنية، أن "قراراً اتخذ قبل أسابيع بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحية، لقاء عملهم الدؤوب، وجهودهم الجبارة، التي هي محط فخر واعتزاز كل أردني، في المعركة ضد وباء (كورونا)، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".