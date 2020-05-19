الديمقراطية: تدعو الاجتماع القيادي اليوم لاتخاذ قرارات عملية وتنفيذية ترتقي لمستوى التحديات

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مرة أخرى، بموقف الاتحاد الأوروبي في رفضه لخطط الضم الإسرائيلية، كما أعاد التأكيد عليه مفوض العلاقات والشؤون الخارجية والأمنية في الإتحاد جوزف بوريل، ورأت فيه إضافة نوعية للتأييد الدولي لقضيتنا وحقوقنا الوطنية، الأمر الذي يوفر للجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية رصيداً دولياً، يتوجب البناء عليه للانتقال نحو تنفيذ مجابهة خطط الضم ومشاريعه، تنفيذاً لقرارات المجلسين المركزي (15/1/2018) والوطني (30/4/2018).



ودعت الجبهة الاجتماع القيادي الفلسطيني، الذي سينعقد مساء اليوم في رام الله، إلى تجاوز سياسة المراوحة في المكان، أو الاكتفاء بالتأكيد على قرارات الإجتماعات السابقة، والانتقال مباشرة إلى العمل على تطبيق هذه القرارات، لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، بسلسلة القرارات التي أقرها المجلسان المركزي والوطني وكلفا اللجنة التنفيذية تنفيذها.



وقالت الجبهة: إن ولادة حكومة الثنائي نتنياهو، غانتس، نقلت خطط الضم من كونها مجرد قرارات وخرائط إلى مشاريع تنفيذية، لا تحتمل التأجيل في الحسابات الإستعمارية الإسرائيلية خاصة، بعد أن نالت مصادقة أكثرية برلمانية مريحة في (كنيست) الإسرائيلي.



وختمت الجبهة، أن ما ينتظره شعبنا، وقواه السياسية والمجتمعية من اجتماع اليوم في رام الله، قرارات عملية وتنفيذية ترتقي في مستواها وجديتها إلى مستوى التحديات والاستحقاقات التي تشهدها قضيتنا الوطنية في مواجهة صفقة ترامب- نتنياهو، ومحمل تداعياتها الخطيرة على مشروعنا الوطني.