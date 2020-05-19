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شؤون فلسطينية

الشخرة يُحذّر من إعادة الوضع الصحي في فلسطين للمربع الأول

الشخرة يُحذّر من إعادة الوضع الصحي في فلسطين للمربع الأول
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، د. كمال
 الشخرة، من إعادة الوضع الصحي في فلسطين للمربع الأول، إذا ما استمر الاستهتار، وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، وتطبيق القواعد الصحية المشروطة، لتفادي نقل عدوى انتشار فيروس (كورونا).

واضاف الشخرة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم سحب 350 عينة جديدة لمخالطين المصابين بالفيروس في بيت أولا، ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة، موضحاً أنه حتى اللحظة، لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع متزايد بأعداد المصابين، جراء المخالطة.

وشدد الشخرة على أن هذه النسبة، قد تزداد إذا لم يتم الالتزام بالحجر والتعاون مع طواقم الطب الوقائي المنتشرة بالمحافظات، لا سيما مع اقتراب دخول 30 ألف عامل خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم من منطقة الخليل.

وأكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية، أن طواقم الطب الوقائي، تواصل عملها في جميع المحافظات، وتتابع عن كثب المناطق التي تم الاحتكاك بها مع المصابين، لا سيما بيت أولا، التي سجلت حتى مساء أمس إصابتين جديدتين لسيدتين من البلدة.

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