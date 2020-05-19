دولي

إعصار (عات) يُهدد الهند وبنغلادش

إعصار (عات) يُهدد الهند وبنغلادش
رام الله - دنيا الوطن
أجلت السلطات في شرق الهند وبنغلادش، عشرات الآلاف من القرويين بعيداً عن الساحل، اليوم الثلاثاء، قبيل قدوم إعصار (عات) الذي من المتوقع، أن يتسبب في أضرار واسعة.

وجرى تحويل مراكز الحجر الصحي في الهند إلى ملاجئ من الإعصار، وهو ما دفع السلطات لمحاولة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي بنغلادش المجاورة، أجلت السلطات السكان إلى أماكن أكثر ارتفاعا وحثتهم على الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. وسجلت البلاد أكثر من 20995 حالة إصابة بكورونا و314 حالة وفاة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الهندي إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار العاتي "أمفان" بلغت 240 كيلومترا في الساعة، مع هبات وصلت سرعتها إلى 265 كيلومترا في الساعة فوق خليج البنغال مساء أمس الاثنين، ومن المتوقع أن يصل الإعصار لليابسة غدا الأربعاء.

ووفقاً لمسؤولي الأرصاد الجوية، فإن سرعة الرياح هذه يمكن أن تجعل "أمفان" واحدا من أشد العواصف التي تضرب الهند منذ نحو عقد.

ويأتي الإعصار في الوقت الذي خففت فيه الهند أكبر إجراءات للعزل العام في العالم، والتي فرضتها في أبريل لاحتواء تفشي الوباء الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص في البلاد وأودى بحياة 3163 شخصاً.

أخبار ذات صلة

الصين: ترامب يسعى لتضليل الرأي العام وتشويه سمعتنا

الصين: ترامب يسعى لتضليل الرأي العام وتشويه سمعتنا

رئيس الوزراء الروسي يستأنف عمله بعد شفائه من (كورونا)

رئيس الوزراء الروسي يستأنف عمله بعد شفائه من (كورونا)

ألمانيا: ارتفاع جديد في إصابات (كورونا) بعد تراجع وتيرتها مؤخراً

ألمانيا: ارتفاع جديد في إصابات (كورونا) بعد تراجع وتيرتها مؤخراً

الصحة الروسية: تراجع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في الأيام الأخيرة

الصحة الروسية: تراجع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في الأيام الأخيرة

إصابة نائب رئيس جنوب السودان بفيروس (كورونا)

إصابة نائب رئيس جنوب السودان بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة الإسرائيلية: 277 حالة وفاة بـ (كورونا)

وزارة الصحة الإسرائيلية: 277 حالة وفاة بـ (كورونا)

شاهد: ترامب يُمهل (الصحة العالمية) 30 يوماً للإصلاح قبل قطع التمويل نهائياً

شاهد: ترامب يُمهل (الصحة العالمية) 30 يوماً للإصلاح قبل قطع التمويل نهائياً

تقارير أمريكية: إسرائيل تقف خلف هجوم السايبر ضد ميناء &#34;رجائي&#34; الإيراني

تقارير أمريكية: إسرائيل تقف خلف هجوم السايبر ضد ميناء "رجائي" الإيراني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

وزارة الزراعة تتلف ثمانية أطنان &#34;كلمنتينا&#34; غير صالحة للاستخدام الأدمي

وزارة الزراعة تتلف ثمانية أطنان "كلمنتينا" غير صالحة للاستخدام الأدمي

وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن عسقلان وتعتدي على الأسرى

وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن عسقلان وتعتدي على الأسرى

اختيار فلسطين عضواً في لجنة الخبراء الثلاثية لتصنيف الجامعات العربية

اختيار فلسطين عضواً في لجنة الخبراء الثلاثية لتصنيف الجامعات العربية

شرطة مرور رفح تنتشر قُبيل العيد لتنظيم الحركة المرورية

شرطة مرور رفح تنتشر قُبيل العيد لتنظيم الحركة المرورية

تنمية يطا تتفقد الناجيات من العنف في ظل الحجر المنزلي

تنمية يطا تتفقد الناجيات من العنف في ظل الحجر المنزلي

الاحتلال يخطر بهدم منشآت ويغلق طريقًا في الأغوار

الاحتلال يخطر بهدم منشآت ويغلق طريقًا في الأغوار

الديمقراطية: تدعو الاجتماع القيادي اليوم لاتخاذ قرارات عملية وتنفيذية ترتقي لمستوى التحديات

الديمقراطية: تدعو الاجتماع القيادي اليوم لاتخاذ قرارات عملية وتنفيذية ترتقي لمستوى التحديات

النضال الشعبي تُرحب ببيان الاتحاد الأوروبي وتدعو لإجراءات فعلية على الأرض

النضال الشعبي تُرحب ببيان الاتحاد الأوروبي وتدعو لإجراءات فعلية على الأرض

منوعات

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل &#34;البرنس&#34;

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل "البرنس"

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ&#34;رامز مجنون رسمي&#34;

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ"رامز مجنون رسمي"

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

عربي

الحكومة السورية تَحجز على أصول رامي مخلوف

الحكومة السورية تَحجز على أصول رامي مخلوف

غضب في السعودية بعد إساءة أكاديمي في جامعة جازان للإسلام

غضب في السعودية بعد إساءة أكاديمي في جامعة جازان للإسلام

مصر: فحص وزير الري بعد مخالطته محافظاً مصاباً بفيروس (كورونا)

مصر: فحص وزير الري بعد مخالطته محافظاً مصاباً بفيروس (كورونا)

الأردن يدرس إنهاء عزل محافظات لم تشهد إصابات بفيروس (كورونا)

الأردن يدرس إنهاء عزل محافظات لم تشهد إصابات بفيروس (كورونا)