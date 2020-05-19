وزيرة الصحة: تسجيل تسع حالات تعافٍ في ضواحي القدس والخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، تسجيل تسع حالات تعافٍ جديدة في فلسطين منها 7 في ضواحي القدس وحالتان في محافظة الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.



وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح عبر صفحة وزارة الصحة الرسمية، أن حصيلة الإصابات المسجلة في فلسطين تبلغ 567 إصابة، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 99 إصابة.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل، و4 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).



وتابعت: المحافظات الخالية من الإصابات حتى الآن هي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس.



وأدخلت 1503 حالات جديدة إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حالياً في الحجر المنزلي 19374.