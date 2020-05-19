وزارة الصحة السعودية تُطلق موقع (الوقاية من كورونا)

فيروس (كورونا) المستجد، بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من الإصابات التراكمية والحالات الجديدة، وحالات التعافي والوفيات في جميع مناطق المملكة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات، التي تنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتساهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.



ويشمل الموقع عدداً من الموضوعات مثل تعريف (كورونا) المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة، ومنع الانتشار، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الصحة السعودية، موقعاً إلكترونياً، يحمل اسم (الوقاية من كورونا)، وهو منصة رئيسية للتوعية الصحية.ويتضمن الموقع جميع المعلومات الصحية الصحيحة حول