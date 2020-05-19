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شؤون فلسطينية

مكافحة الفساد تدعو قطاع الشباب للمشاركة بمسابقة "شراكة شبابية إبداعية"

مكافحة الفساد تدعو قطاع الشباب للمشاركة بمسابقة "شراكة شبابية إبداعية"
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة مكافحة الفساد، قطاع الشباب الفلسطيني بمختلف مكوناته وفئاته للمشاركة الفاعلة في المسابقة الشبابية، "شراكة شبابية إبداعية في مكافحة الفساد" والتي تنظمها الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في جهود مكافحة الفساد.

 وأعلنت الهيئة عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال الأعمال المشاركة في المسابقة الشبابية حتى نهاية شهر أيار/ مايو الحالي، وذلك بسبب الظروف الطارئة التي مررنا بها، حيث يتاح لجميع الفئات الشبابية المشاركة في هذه المسابقة، وإظهار إبداعاتهم المهنية المتخصصة في مجال (أ) انتاج الفيديو، و(ب) انتاج الأنيميشن، و(ج) تصميم المطبوعات (بوستر/ انفوجرافيك) التي تساهم في مكافحة الفساد.

وتندرج المسابقة ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد، في سبيل إدماج الشباب الفلسطيني، وتعزيز مشاركتهم في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية، وتقبل الهيئة الأعمال الفردية أو الجماعية من الأفراد فقط.

وسوف تعلن الهيئة عن نتائج المسابقة في حفل تكريمي يحدد موعده لاحقاً، حيث سوف يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة.

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