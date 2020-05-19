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شؤون فلسطينية

الأسير سامي جنازرة يواصل اضرابه لليوم التاسع

الأسير سامي جنازرة يواصل اضرابه لليوم التاسع
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأسير سامي جنازرة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضا لتجديد اعتقاله الإداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن اضراب الأسير جنازرة مؤشر واضح على حالة الغضب والقلق في صفوف الحركة الأسيرة جراء سياسات ادارة سجون الاحتلال بحق الأسرى وعدم التزامها بما يتم الاتفاق عليه في كل مرة.

وأشار عبد ربه في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن ادارة سجون الاحتلال ما زالت تمنع زيارة المحامين وذوي الأسرى لأبنائهم في السجون، موضحا أنه حتى اللحظة لا مؤشرات على عودة الزيارات، بذريعة تفشي جائحة كورونا، مؤكدا التواصل مع منظمة الصليب الأحمر بهذا الخصوص.

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