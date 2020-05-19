الجيش الوطني الليبي: انسحابنا من قاعدة (الوطية) تكتيكي ولن يؤثر على المعارك

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش اللييي، العميد خالد المحجوب، أن انسحاب الجيش من قاعدة (الوطية) تكتيكي، ولن يؤثر على سير المعارك.



وقال المحجوب في تصريحات لقناة (سكاي نيوز عربية): "إن قاعدة الوطية، لم يكن بها أي طائرات، ولم يتواجد بها سوى قوة محدودة لحراستها".



وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش اللييى، على أن "تركيا أصبحت بالفعل غازياً ومعتدياً يقاتل بضباطه، وجنوده على الأراضي الليبية، ويعتدي بشكل مباشر على قواتنا المسلحة"، متابعاً أنه: "خلال الأيام الماضية كبدنا المجموعات المسلحة خسائر فادحة" على حد تعبيره.



وأشار المحجوب إلى أن الجيش الليبي، مستمر في القتال، مهما كان حجم المواجهة، ومهما كانت التضحيات، لافتاً إلى أن ما حدث، ستكون نتائجه الإيجابية على مستقبل سير المعارك في ليبيا.



وكانت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلنت، أمس الاثنين، عن بسط سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية، غربي البلاد.



وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان: "قواتنا البطلة، سيطرت على قاعدة الوطية الجوية".