العالول يكشف الملفات التي ستبحثها القيادة الليلة برئاسة الرئيس عباس



وشدد العالول في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمي، صباح اليوم الثلاثاء على اهمية الوحدة الوطنية وخاصة في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ قضيتنا، وضرورة الالتفاف الشعبي حول القيادة في كافة القرارات التي ستتخذها من أجل حماية قضيتنا، مضيفا" شعبنا واجه العديد من التحديات بصبره ووحدته وتعاونه" ولن يسمح الا بتحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال".



واضاف العالول أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في الامس ناقش التحديات التي تواجه شعبنا والسياسات التدميرية التي تحدث عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لكل الوضع القائم، وقررت على البقاء في حالة انعقاد دائم

لمتابعة كل القضايا، مشيرا الى ان اجتماعا ستعقده المركزية يوم الخميس المقبل لبحث كل القضايا التي يواجهها شعبنا الفلسطيني.



ولفت نائب رئيس حركة فتح الى انه تم التركيز على اهمية استنفار طاقات شعبنا واستنفار حركة فتح وكل اطرها لمواجهة التحديات الراهنة، موضحا في الاطار انه تم التأكيد على اولوية قضية الاسرى في ظل استهداف الاحتلال لقضيتهم.





وفيما يتعلق بالمواقف العربية والدولية تجاه مخططات الضم، اكد العالول انه تم استعراض هذه المواقف والبحث في كيفية تطويرها خاصة مع دول الاتحاد الاوروبي.



رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن اجتماع القيادة الليلة برئاسة الرئيس محمود عباس سيبحث التوصيات التي خرجت عن اللجنة المنبثقة عن اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وآلية الرد على القرار الاسرائيلي بضم أجزاء من الضفة.