ألمانيا: ارتفاع جديد في إصابات (كورونا) بعد تراجع وتيرتها مؤخراً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية.



وجاء في بيان المعهد، اليوم الثلاثاء: "عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في البلاد ارتفع بواقع 513 حالة، إلى 175210 حالات، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأظهرت بيانات المعهد ارتفاعاً في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، بواقع 72 حالة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8007 وفيات.