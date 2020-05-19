الصحة الروسية: تراجع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في الأيام الأخيرة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت العاصمة الروسية موسكو، خلال الأيام الأخيرة، تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)، حيث لم تتجاوز الحصيلة اليومية للمصابين 3600 مصاب للمرة الثالثة على التوالي.



وتعد موسكو، أكبر بؤرة لتفشي فيروس (كورونا) في روسيا، حيث بلغ إجمالي المصابين فيها حوالي 150 ألفاً من مجموع نحو 300 ألف إصابة، تم تسجيلها في كل مناطق روسيا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وسجلت موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية 71 حالة وفاة، ليرتفع عدد المتوفين في العاصمة الروسية وحدها إلى 1651 شخصاً من إجمالي 2837 شخصاً، هي حصيلة الوفيات التي سجلتها روسيا حتى الآن.



وفي آخر حصيلة، اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 3545 إصابة جديدة في موسكو، فيما تم تسجيل 898 إصابة في ضواحي موسكو، و453 في بطرسبورغ.



وبلغت حصيلة الوفيات في عموم روسيا 2837 حالة وفاة، فيما تم تسجيل نحو 300 ألف إصابة بفيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) حتى الآن.