وزير التنمية يبحث مع القنصل الإيطالي التعاون وتشكيل لجنة لمراجعة المشاريع وإقرارها





وأشاد مجدلاني بالتعاون القائم بين وزارة التنمية والوكالة الايطالية، حيث يتم العمل على مشاريع تتعلق بالنوع الاجتماعي وكبار السن، وحماية الطفولة، وأن الفترة المقبلة تحتاج للمزيد من التعاون، واستمرار العمل ضمن المشاريع لدعم القطاعات الاجتماعية الأكثر هشاشة، والتي تفاقمت أوضاعها بفعل جائحة (كورونا).



وتابع: أن الوزارة، وعبر مراكزها الإيوائية ما زالت تقدم الخدمات، كما تطرق إلى قانون حماية الأسرة من العنف وقرب إقراره، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الدوليين والمحليين على دراسة الآثار الاجتماعية المترتبة على جائحة (كورونا).



وأشار إلى أن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية صعبة ودقيقة، مرحباً بالدعم الأوروبي السياسي لدولة فلسطين، وتحديداً بيان الاتحاد الأوروبي، الذي يُحذر من الضم، داعياً لاتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لمعاقبة دولة الاحتلال، كما ثمن موقف إيطاليا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.



ومن جانبه، أكد فيديلي على استمرار التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية للمرحلة المقبلة، ودراسة كافة الاحتياجات لتلبي متطلبات المرحلة، فيما يخص القطاعات الاجتماعية الأكثر هشاشة وفقراً، مبدياً سعادتهم كقنصلية ووكالة تعاون على المشاريع، التي نفذت مع وزارة التنمية.



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني مع القنصل الإيطالي العام، لدى دولة فلسطين جوزيبه فيديلي، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا ناتولي، التعاون واستمرار المشاريع بين الجانبن، وخصوصاً فيما يتعلق بقطاعي المرأة والطفولة، وتشكيل لجنة فنية مختصة من أجل مراجعة المشاريع وإقرارها، وذلك، خلال لقائه بمقر الوزارة اليوم، بحضور الوكيل داوود الديك.