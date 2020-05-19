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شؤون فلسطينية

تعليم خانيونس يؤكد استعداده لامتحان الثانوية العامة في ظل جائحة (كورونا)

تعليم خانيونس يؤكد استعداده لامتحان الثانوية العامة في ظل جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد الرحيم الفرا، مدير التربية والتعليم بخانيونس، اليوم الثلاثاء، استكمال مديريته لكافة الاستعدادات؛ لعقد امتحانات الثانوية العامة، التي ستبدأ بموعدها المقرر في 30 أيار/ مايو الجاري، بمشاركة 4027 متقدماً ومتقدمة، موزعين على 26 لجنة لكافة الفروع "العلمي والأدبي والريادي والشرعي والصناعي".

وأوضح أنه ونظراً للظروف التي فرضتها جائحة (كورونا)، وفي إطار التنسيق المتواصل مع وكالة الغوث (أونروا) سيتم الاستعانة بخمس من مدارس (أونروا) لتكون جزءاً من لجان الامتحانات لهذا العام، منوهاً إلى أنه تم توفير قاعة امتحان للطلبة المرضى في مجمع ناصر الطبي؛ لتمكينهم من الالتحاق بالامتحانات أسوةً بأقرانهم.

وأشار إلى أن الامتحانات، ستكون في المادة الوجاهية، التي درسها الطلبة، وتصل نسبتها ما بين 70- 75% من المنهاج المقرر، وأفاد أن الامتحانات، ورغم الظروف الاستثنائية، ستكون وفق المعايير المعتمدة، وتراعي كل الاشتراطات اللازمة للامتحان الجيد، وبما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلبة.

ولفت إلى أنه وفي سياق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا)، سيتم الاكتفاء بعدد (15) طالباً فقط داخل كل قاعة صفية، لضمان الحد من الاختلاط، وشدد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية، والتباعد الاجتماعي والبروتوكولات التي تصدر عن وزارة الصحة، والتعاون لإنجاح الامتحان من خلال دعم الطلبة، وتوعيتهم.

وأوضح الفرا، أن المديرية، شكلت لجنة خاصة من المديرية لمتابعة القاعات واللجان؛ لتوفير كل ما يلزم من أثاث مناسب وتنفيذ صيانة شاملة للقاعات، لمواءمة الغرف لاحتياجات الطلبة من تهوية وإضاءة وغيرها، موضحاً أن المديرية توظف كافة كوادرها لتقديم أفضل الخدمات للطلبة.

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