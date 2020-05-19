إصابة نائب رئيس جنوب السودان بفيروس (كورونا)

نائب رئيس دولة جنوب السودان رياك مشار

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب نائب رئيس دولة جنوب السودان، رياك مشار، وهو أيضاً الزعيم السابق للمتمردين، وزوجته أنجلينا تيني، بفيروس (كورونا).



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) فقد قال مكتب رياك مشار: "أكد نائب الرئيس إصابته بالفيروس، وسيلتزم اعتباراً من اليوم حجراً صحياً في منزله خلال الأيام الـ 14 المقبلة".



وأوضح المكتب، أن الاختبارات أثبتت إصابة "عدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين بفيروس (كورونا).