دون ذكر اسمه.. الخارجية تُعلن وفاة أول فلسطيني بالعراق بـسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية في العراق، بسبب فيروس (كورونا).
واعتذرت الخارجية الفلسطينية، عن ذكر اسم المواطن الفلسطيني المتوفى في العراق، لأسباب عائلية.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية في العراق، بسبب فيروس (كورونا).
واعتذرت الخارجية الفلسطينية، عن ذكر اسم المواطن الفلسطيني المتوفى في العراق، لأسباب عائلية.
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