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دولي

وزارة الصحة الإسرائيلية: 277 حالة وفاة بـ (كورونا)

وزارة الصحة الإسرائيلية: 277 حالة وفاة بـ (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة مريض من المصابين بفيروس (كورونا)، الليلة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 277 حالة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 277 حالة، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 16,646 حالة، بينهم 55 مريضاً بوضع خطير.




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