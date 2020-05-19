غانتس: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضربة للاستيطان





وأضاف غانتس وفق القناة 7 الإسرائيلية: "أنا أرفض بشدة الاعتراف بقيام دولة فلسطينية، ولن نقبل الحلوى السامة التي تشكل خطراً على إسرائيل، وأي شخص يدعم مثل هذه الدولة، يجب أن نلزمه بالتراجع".





واعتبر، أن الاعتراف بدولة فلسطينية، سيكون بمثابة ضربة للاستيطان، وستلحق ضرراً في البلاد.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس بنيامين الاستيطاني، إسرائيل غانتس: إنه يجب تقديم تنازل من أجل تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.