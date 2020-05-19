الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات جديدة بالضفة بدون اتفاق إسرائيلي فلسطيني

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

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رام الله - دنيا الوطن

حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إسرائيل من القيام بأي خطوة أحادية الجانب، بالضفة الغربية، بدون الاتفاق مع الفلسطينيين، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.



وشدد بوريل وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، على أن الاتحاد الأوروبي، لن يعترف بأي تغييرات جديدة بالضفة، بدون اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.



وحذر بوريل إسرائيل، من تنفيذ مخطط ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، إلى السيادة الإسرائيلية، بشكل أحادية الجانب



وأشارت الصحيفة، إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأخير، اعتبر أن تنفيذ مخطط ضم المستوطنات بالضفة للسيادة الإسرائيلية، "انتهاكاً للقانون الدولي".