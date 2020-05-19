شاهد: ترامب يُمهل (الصحة العالمية) 30 يوماً للإصلاح قبل قطع التمويل نهائياً





رام الله - دنيا الوطنهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية، على نحو دائم، وإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها.وأبلغ ترامب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في رسالة نشرت على (تويتر) ونقلتها (فرانس 24) "إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية، بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يوماً المقبلة، فإن التجميد المؤقت للتمويل، الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة، سيصبح دائماً".وفي منتصف نيسان/ أبريل، علقت إدارة ترامب بصورة مؤقتة تمويلها للمنظمة، متهمة إياها بالانحياز إلى الصين، وبالتستر على مدى فداحة فيروس (كورونا) المستجد، وبسوء إدارة الأزمة التي تسببت بها.وجاء في تغريدة ترامب على (تويتر) أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جاء فيه، أنه "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة، سأحول تجميدي المؤقت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم، وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".