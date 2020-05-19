عاجل

  • رئيس مجلس بنيامين الاستيطاني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضربة للاستيطان

  • بوريل: لن نعترف بأي تغييرات جديدة بالضفة بدون اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني

  • بوريل: نحذر إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية الى السيادة الإسرائيلية

  • الاتحاد الأوروبي: تنفيذ مخطط ضم المستوطنات بالضفة للسيادة الإسرائيلية "انتهاكا للقانون الدولي"

عربي

الإعلام الإسرائيلي: الأردن يُهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام مع إسرائيل

الإعلام الإسرائيلي: الأردن يُهدد بإلغاء بنود من معاهدة السلام مع إسرائيل
صورة أرشيفية لمعاهدة السلام مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر مقربة من النظام الأردني: إنه إذا قامت إسرائيل بضم الغور وشمال البحر الميت، فإن عمان قد تجمد بعض بنود معاهدة السلام بين الدولتين، دون إلغائها كلياً. 

وأضافت في سياق حديث مع القناة الإسرائيلية المتلفزة الحادية عشرة، الليلة الماضية، وفق ما نقله موقع (مكان) الإسرائيلي: "أن الاتفاق يصب في مصلحة الجانبين، مشيرة إلى أن الادعاء حول حاجة الأردن إلى المعاهدة أكثر ينطوي على البلاهة". 

ونوهت المصادر الأردنية إلى أن الضم، سيمس أولاً وقبل كل شيء التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقييم الأوضاع، ورجحت أن يؤدي الضم أيضاً إلى المساس بالتعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعي المياه والغاز، فضلاً عن احتمال إغلاق السفارتين في تل أبيب وعمان.

هذا، وحذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي من أن قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية، سينهي حل الدولتين، ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

أخبار ذات صلة

سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد

سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد

مركز الفلك الدولي يكشف أول أيام عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

مركز الفلك الدولي يكشف أول أيام عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)

السيسي يُطالب الحكومة المصرية بزيادة التجارب السريرية للبحث عن علاج (كورونا)

السيسي يُطالب الحكومة المصرية بزيادة التجارب السريرية للبحث عن علاج (كورونا)

المغرب يمدد الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية بسبب (كورونا)

المغرب يمدد الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

الفتى المقدسي محمد النتشة يروي تفاصيل اعتداء مستوطن عليه

الفتى المقدسي محمد النتشة يروي تفاصيل اعتداء مستوطن عليه

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس

نقيب اتحاد المقاولين بغزة: وعود ايجابية بشأن الارجاعات الضريبية

نقيب اتحاد المقاولين بغزة: وعود ايجابية بشأن الارجاعات الضريبية

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتعتقل شابين

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتعتقل شابين

شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; للمواطنين

شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين

إغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل

إغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف &#34;THE- Impact Ranking 2020&#34;

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف "THE- Impact Ranking 2020"

بالصور: وصول 57 مواطناً عالقاً عبر (معبر بيت حانون) شمال القطاع

بالصور: وصول 57 مواطناً عالقاً عبر (معبر بيت حانون) شمال القطاع

منوعات

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل &#34;البرنس&#34;

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل "البرنس"

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ&#34;رامز مجنون رسمي&#34;

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ"رامز مجنون رسمي"

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

عربي

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)