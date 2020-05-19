سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد



وأوضح مسؤول أمني عراقي وفق (فرانس برس) أن "الصاروخ أسفر عن أضرار مادية من دون وقوع ضحايا".





وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأميركية، هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر، في بلد تشكّلت فيه منذ نحو أسبوعين حكومة، وصفت بأنها قادرة على تحسين العلاقات مع واشنطن، وتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.



وعلى غرار الهجمات السابقة ضد المصالح الأميركية في العراق، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف الصاروخي، لكنّ الولايات المتحدة، تتّهم عادة الفصائل العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.



وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الأحد: إن الولايات المتحدة "ستُطرد" من العراق وسوريا، البلدين اللذين تتواجد فيهما إيران بقوة.



وتحيي إيران وحلفاؤها الجمعة المقبل (يوم القدس العالمي) تضامناً مع الفلسطينيين، الذي حدده قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني في آخر يوم جمعة من شهر رمضان، منذ العام 1979.

رام الله - دنيا الوطنسقط صاروخ ليل الاثنين- الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية، بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وكالة (فرانس برس).