تقارير أمريكية: إسرائيل تقف خلف هجوم السايبر ضد ميناء "رجائي" الإيراني







رام الله - دنيا الوطنأفادت تقارير صحفية أمريكية، مساء أمس، أن إسرائيل هي المسؤولة عن هجوم السايبر، الذي استهدف ميناء "الشهيد رجائي"، في مدينة بندر عباس الإيرانية، قبل عدة أيام.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، نقلاً عن صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية، أن إسرائيل تقف خلف هجمات السايبر التي استهدفت ميناء في إيران، قبل عدة أيام.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "إن هجوم السايبر ضد ميناء إيراني، قد يكون انتقاماً لمحاولة لهجوم السايبر الإيراني، ضد منظومة توزيع المياه في إسرائيل".ولفتت صحيفة (يديعوت)، إلى أن هجوم السايبر الأخير ضد منظومة المياه الإسرائيلية، كان منسوباً لإيران، مشيرةً إلى أن (كابينت)، اجتمع لمناقشة هذا الهجوم وتداعياته".