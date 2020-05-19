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  • صرف المتبقي من المنحة القطرية يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20/5/2020 ببريد جباليا وعمر المختار وخانيونس

شؤون فلسطينية

الكشف عن موعد صرف المتبقي من المنحة القطرية في قطاع غزة

الكشف عن موعد صرف المتبقي من المنحة القطرية في قطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حددت وزارة الاتصالات في غزة، اليوم الثلاثاء، يومين إضافيين لاستكمال صرف المتبقي، والوكالات من مساعدات المنحة القطرية.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عملية الصرف، ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20/5/2020 فقط في مكاتب بريد جباليا، وعمر المختار، وخانيونس.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بدأت عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في القطاع في الثاني من أيار/ مايو الجاري، ولعدة أيام.

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