الكشف عن موعد صرف المتبقي من المنحة القطرية في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

حددت وزارة الاتصالات في غزة، اليوم الثلاثاء، يومين إضافيين لاستكمال صرف المتبقي، والوكالات من مساعدات المنحة القطرية.



وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عملية الصرف، ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20/5/2020 فقط في مكاتب بريد جباليا، وعمر المختار، وخانيونس.



وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بدأت عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في القطاع في الثاني من أيار/ مايو الجاري، ولعدة أيام.