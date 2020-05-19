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دولي

شاهد: أربعة قتلى وعشرات الإصابات بزلزال ضرب جنوب غرب الصين

شاهد: أربعة قتلى وعشرات الإصابات بزلزال ضرب جنوب غرب الصين
امرأة تقف خارج مطعم بعد الزلزال الذي ضرب منطقة كاوجي في الصين في 19 أيار/مايو 2020
رام الله - دنيا الوطن
قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح العشرات، جراء هزة أرضية ضربت الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالاً بلغت قوته خمس درجات، ضرب مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، وكان مركز الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات.

وباشرت السلطات عمليات الإنقاذ، وتم إجلاء السكان من المباني المتضررة إلى أماكن آمنة، ولم يبلغ عن عدد الذين تم إجلاؤهم بعد، لكن المعلومات تشير إلى أن عدد سكان المنطقة المتضررة يصل إلى أكثر من 5 ملايين.

فيما أعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في اليابان، أن زلزالين بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضربا السواحل الشرقية والغربية لجزيرة هونشو بفارق زمني أقل من ساعة.

ووقع الزلزال الأول بقوة 5.3 على مقياس ريختر في المحيط الهادئ في منطقة محافظة فوكوشيما على الساحل الشرقي. وكان مركزه على عمق 50 كيلومتر ولم يشكل خطر حدوث تسونامي، والزلزال الثاني بقوة 5.3 ريختر ضرب محافظة غيفو في الساحل الغربي للبلاد، ومركز كام على عمق 10 كيلومتر، ولم يشكل خطر تسونامي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصة "ويبو" الشبيهة بـ"تويتر" زبائن يحاولون الاختباء في أحد المتاجر فيما تطايرت الصناديق عن الرفوف، وتلاميذ في أحد الصفوف يسارعون للاحتماء تحت مقاعدهم.

 

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المسعفين وهم يرفعون الحطام في الشوارع التي امتلأت بالخرسانة المتساقطة من الأبنية.

وظهر السكان وهم يحاولون العبور فوق الركام مع مغادرتهم الأبنية ويعمدون على تفادي الحجارة المتساقطة على الطرقات فيما يركبون دراجاتهم النارية.

وتشهد الصين مراراً زلازل، لا سيما في المناطق الجبلية في جنوب غرب البلاد.

وضرب زلزال قوته 6 درجات مقاطعة سيشوان العام الماضي وتسبب بمقتل 13 شخصاً وإصابة 200 بجروح، ودمار عدد من المنشآت.

وقتل أو فقد 87 ألف شخص في سيشوان عام 2008 جراء زلزال ضخم بلغت قوته 7,8 درجات.

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