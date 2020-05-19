قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتعتقل شابين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، قرية كوبر، واعتقلت مواطنين وسط اطلاق كثيف لقنابل الغاز والقنابل الصوت.
اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، قرية كوبر، واعتقلت مواطنين وسط اطلاق كثيف لقنابل الغاز والقنابل الصوت.
وافادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال كلا من: نصار محرم البرغوثي، وقيس محمد البرغوثي.
واندلعت حرائق في ارجاء مختلفة من القرية نتيجة القاء قوات الاحتلال قنابل الغاز في اراضي المواطنين .
وتشن قوات الاحتلال بين فينة واخرى اقتحامات موسعة في بلدة كوبر وتشن حملة اعتقالات تطال المواطنين.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة قبل ايام وهدمت منزل عائلة الاسير قسام البرغوثي.
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