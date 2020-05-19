قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتعتقل شابين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، قرية كوبر، واعتقلت مواطنين وسط اطلاق كثيف لقنابل الغاز والقنابل الصوت.

وافادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال كلا من: نصار محرم البرغوثي، وقيس محمد البرغوثي.

واندلعت حرائق في ارجاء مختلفة من القرية نتيجة القاء قوات الاحتلال قنابل الغاز في اراضي المواطنين .

وتشن قوات الاحتلال بين فينة واخرى اقتحامات موسعة في بلدة كوبر وتشن حملة اعتقالات تطال المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة قبل ايام وهدمت منزل عائلة الاسير قسام البرغوثي.