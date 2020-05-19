الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتبقى أعلى من معدلها بحدود 12 درجة

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رام الله - دنيا الوطن

يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، شديد الحرارة وجافاً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والخميس، يستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ومن المتوقع أن تقل حدة الموجة الحارة يوم الجمعة، مع استمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.