عاجل

  • سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد

  • تقارير أمريكية: إسرائيل تقف خلف هجوم السايبر ضد ميناء "رجائي" الإيراني

  • صرف المتبقي من المنحة القطرية يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20/5/2020 ببريد جباليا وعمر المختار وخانيونس

شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتبقى أعلى من معدلها بحدود 12 درجة

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتبقى أعلى من معدلها بحدود 12 درجة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، شديد الحرارة وجافاً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن تقل حدة الموجة الحارة يوم الجمعة، مع استمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أخبار ذات صلة

الكشف عن موعد صرف المتبقي من المنحة القطرية في قطاع غزة

الكشف عن موعد صرف المتبقي من المنحة القطرية في قطاع غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس

نقيب اتحاد المقاولين بغزة: وعود ايجابية بشأن الارجاعات الضريبية

نقيب اتحاد المقاولين بغزة: وعود ايجابية بشأن الارجاعات الضريبية

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتعتقل شابين

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتعتقل شابين

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

إغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل

إغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل

اشتية: القيادة الفلسطينية والعالم أمام لحظة حقيقة بمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

اشتية: القيادة الفلسطينية والعالم أمام لحظة حقيقة بمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس

نقيب اتحاد المقاولين بغزة: وعود ايجابية بشأن الارجاعات الضريبية

نقيب اتحاد المقاولين بغزة: وعود ايجابية بشأن الارجاعات الضريبية

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتعتقل شابين

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتعتقل شابين

إغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل

إغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف &#34;THE- Impact Ranking 2020&#34;

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف "THE- Impact Ranking 2020"

بالصور: وصول 57 مواطناً عالقاً عبر (معبر بيت حانون) شمال القطاع

بالصور: وصول 57 مواطناً عالقاً عبر (معبر بيت حانون) شمال القطاع

البكري: الرئيس عباس يحرص على التواصل مع الجميع

البكري: الرئيس عباس يحرص على التواصل مع الجميع

فلسطين تحتفي باليوم العالمي للمتاحف في ظروف استثنائية

فلسطين تحتفي باليوم العالمي للمتاحف في ظروف استثنائية

منوعات

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل &#34;البرنس&#34;

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل "البرنس"

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ&#34;رامز مجنون رسمي&#34;

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ"رامز مجنون رسمي"

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

عربي

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)