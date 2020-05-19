عربي

مركز الفلك الدولي يكشف أول أيام عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

مركز الفلك الدولي يكشف أول أيام عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية
تعبيرية
رجح مركز الفلك الدولي، الاثنين، أن تحتفل معظم الدول الإسلامية التي بدأت رمضان يوم الجمعة 24 أبريل، بأول أيام عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو الجاري.

وقال مدير المركز محمد عودة في بيان، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية" إن "يوم الجمعة 22 مايو سيوافق التاسع والعشرين من رمضان في معظم الدول الإسلامية التي بدأت رمضان الجمعة 24 أبريل".

وتابع: "بالنسبة لهذه الدول، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس".

وأضاف البيان: "وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو".

وأوضح البيان: "في حين أن هناك دولا أخرى بدأت رمضان يوم السبت 25 أبريل، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 مايو، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 مايو أو الاثنين 25 مايو".

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