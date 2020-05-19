شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، فجر الثلاثاء، تنويهاً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:





تؤكد شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بأن مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية وصل مستويات كبيرة في ظل هذه الأجواء الحارة وخاصة في فترات الذروة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما المتوفر من كهرباء قرابة (180)، وهي كمية قليلة جدا لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق وتزامن ذلك مع خصوصية الطلب على الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان الفضيل، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر وكبير على جدول توزيع الكهرباء.





وعليه تؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وسد جزء من العجز المتولد عن الاحتياج الكبير للطاقة وهي تبذل جهود كبيرة في سبيل ذلك.





وهي تدعوا جمهور المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وخاصة أجهزة التكييف، وعدم تشغيلها بشكل مفرط ومبالغ فيه وذلك مراعاة لطبيعة هذا الشهر الفضيل وحاجة الناس للكهرباء خاصة في أوقات الإفطار والسحور.





إن الشركة تأمل الاستجابة لدعوتها والامتثال لتعليماتها تحقيقا للمصلحة العامة وتلبية لحاجة قطاع عريض من المواطنين، حيث أنها بذلت جهود كبيرة منذ بداية هذا الشهر المبارك لتأمين الكهرباء لجميع المواطنين في الأوقات المهمة، وقد لمس الجميع هذا الجهد خلال تلك الفترة، لذا فإنها تهيب بالجميع التكافل والتعاون للاستمرار بتقديم تلك الخدمة في أحسن صورها وبشكل عادل ومتساو للجميع.





كما تدعوا الشركة الجميع للإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.



رام الله - دنيا الوطن