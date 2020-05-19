ترامب: أسلوب تعامل الصين مع فيروس (كورونا) مؤسف جداً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيصدر بياناً عن منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب.



وأضاف أثناء فعالية بالبيت الأبيض: أن أسلوب تعاملها مع فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، كان "مؤسفاً جدا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال: إنه سيتخذ قرارا بشأن تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية قريباً وإنه كان يفكر في تخفيضه إلى 40 مليون دولار، لكن البعض شعر أن ذلك كان كثيرا.



وعندما سُئل عن سبب عدم إلقائه كلمة أمام اجتماع وزاري افتراضي لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من يوم الاثنين، أجاب قائلا: "اخترت عدم الإدلاء ببيان اليوم. سأدلي ببيان لهم، في وقت ما في المستقبل القريب، ولكن... أعتقد أنهم قاموا بعمل مؤسف جدا في الفترة الأخيرة".