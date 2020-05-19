دولي

ترامب: أسلوب تعامل الصين مع فيروس (كورونا) مؤسف جداً

ترامب: أسلوب تعامل الصين مع فيروس (كورونا) مؤسف جداً
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيصدر بياناً عن منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب.

وأضاف أثناء فعالية بالبيت الأبيض: أن أسلوب تعاملها مع فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، كان "مؤسفاً جدا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقال: إنه سيتخذ قرارا بشأن تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية قريباً وإنه كان يفكر في تخفيضه إلى 40 مليون دولار، لكن البعض شعر أن ذلك كان كثيرا.

وعندما سُئل عن سبب عدم إلقائه كلمة أمام اجتماع وزاري افتراضي لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من يوم الاثنين، أجاب قائلا: "اخترت عدم الإدلاء ببيان اليوم. سأدلي ببيان لهم، في وقت ما في المستقبل القريب، ولكن... أعتقد أنهم قاموا بعمل مؤسف جدا في الفترة الأخيرة".

أخبار ذات صلة

ترامب يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا) والعقار الذي يتناوله للوقاية

ترامب يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا) والعقار الذي يتناوله للوقاية

نفتالي بينت: إيران بدأت بسحب قواتها من سوريا

نفتالي بينت: إيران بدأت بسحب قواتها من سوريا

نجل ترامب يُثير الجدل: (كورونا) صناعة الحزب الديمقراطي وسينتهي بعد الانتخابات

نجل ترامب يُثير الجدل: (كورونا) صناعة الحزب الديمقراطي وسينتهي بعد الانتخابات

أردوغان: حظر عيد الفطر سيتبعه فتح المساجد

أردوغان: حظر عيد الفطر سيتبعه فتح المساجد

بوتين للمسلمين: احتفلوا بالمنازل

بوتين للمسلمين: احتفلوا بالمنازل

إسرائيل تُسجّل ارتفاعاً بعدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد

إسرائيل تُسجّل ارتفاعاً بعدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد

غانتس يبدأ بتغيير قادة وزارة الجيش الإسرائيلي

غانتس يبدأ بتغيير قادة وزارة الجيش الإسرائيلي

وزير الدفاع الإيراني: ردنا سيكون حاسماً ضد أي اعتداء يستهدف أمننا القومي

وزير الدفاع الإيراني: ردنا سيكون حاسماً ضد أي اعتداء يستهدف أمننا القومي

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

إغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل

إغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف &#34;THE- Impact Ranking 2020&#34;

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف "THE- Impact Ranking 2020"

البكري: الرئيس عباس يحرص على التواصل مع الجميع

البكري: الرئيس عباس يحرص على التواصل مع الجميع

فلسطين تحتفي باليوم العالمي للمتاحف في ظروف استثنائية

فلسطين تحتفي باليوم العالمي للمتاحف في ظروف استثنائية

محافظ الخليل: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في بلدة بيت أولا

محافظ الخليل: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في بلدة بيت أولا

&#34;الداخلية&#34; بغزة: بدء وصول أعداد من المواطنين العالقين القادمين من الأردن

"الداخلية" بغزة: بدء وصول أعداد من المواطنين العالقين القادمين من الأردن

نقابة الصيادين بالقطاع تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

نقابة الصيادين بالقطاع تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

المتقاعدون العسكريون يحذرون من تداعيات ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية

المتقاعدون العسكريون يحذرون من تداعيات ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية

منوعات

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ&#34;رامز مجنون رسمي&#34;

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ"رامز مجنون رسمي"

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

شاهد: مشهد &#34;الزار&#34; الذي حذفه تلفزيون الكويت من مسلسل &#34;محمد علي رود&#34;

شاهد: مشهد "الزار" الذي حذفه تلفزيون الكويت من مسلسل "محمد علي رود"

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية &#34;الهلفوت&#34;

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية "الهلفوت"

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب &#34;رامز&#34;.. وتُقسم: لم أكن أعلم

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب "رامز".. وتُقسم: لم أكن أعلم

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

عربي

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)