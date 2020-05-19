إغلاق مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية يوم الاثنين، محلاً ومستودعاً تجارياً في بلدة تفوح غرب الخليل إثر ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.



وأصدرت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، قراراً بإغلاق المحل والمستودع عقب جولة تفتيشية لمأموري الضبط القضائي في وزارة الاقتصاد الوطني والأمن الوقائي، حيث تم ضبط كمية كبيرة لمواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها والمتهم الى نيابة الاختصاص حسب الأصول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).