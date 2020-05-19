ترامب يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا) والعقار الذي يتناوله للوقاية





واعتبر ترامب، وفق (روسيا اليوم)، أن هذا الدواء له تأثير على العدوى، مشيراً إلى أنه يتناول "هيدروكسي كلوروكين" منذ نحو أسبوع ونصف أسبوع، مبينا: "سألت الطبيب هل يمكنني فعل ذلك، وهو رد إذا كنت ترغب في ذلك تفضل... أتناول حبة واحدة كل يوم، ولا أعراض للمرض علي".



وذكر ترامب أنه يخضع للفحص الخاص برصد فيروس كورونا مرة واحدة في كل يومين، مشيرا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.



واعتبر الرئيس الأمريكي أن هناك احتمالا عاليا لوجود تأثير لدى "هيدروكسي كلوروكين" على فيروس كورونا، متسائلا: "ماذا ستخسر حال تناولت هذا الدواء؟".



وسبق أن أكد ترامب مرارا فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه لم يصب به.