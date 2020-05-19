نفتالي بينت: إيران بدأت بسحب قواتها من سوريا

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، نفتالي بينت يوم الاثنين إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا، كما حث نفتالي خليفته بيني غانتس على مواصلة الضغط على إيران وإلا تبدلت الأمور.



وقال بينت في كلمته الوداعية: "إيران تقلل بشكل كبير من نطاق (عمل) قواتها في سوريا، بل إنها أيضا بدأت في إخلاء عدد من القواعد"، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضاف: "على الرغم من أن إيران بدأت عملية الانسحاب من سوريا، فنحن بحاجة لاستكمال العمل. ما زال الأمر في متناول أيدينا"، وفق تعبيره.



يشار إلى أن إسرائيل شنت مئات الغارات الجوية داخل سوريا مستهدفة ما يشتبه بأنه تحركات للأسلحة والقوات الإيرانية وكذا مقاتلي (حزب الله).