شؤون فلسطينية

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف "THE- Impact Ranking 2020"

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف "THE- Impact Ranking 2020"
جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
هنأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت د. حنان عشراوي، اليوم الاثنين، جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية في تصنيف THE- Impact Ranking 2020 الذي يصدر عن مجلة التايمز البريطانية ويستند إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واشادت عشراوي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بهذا التفوق الذي حصلت به الجامعة على المرتبة الأولى عربياً والأولى محلياً في معيار جودة التعليم (Quality Education) من بين 75 جامعة عربية دخلت قائمة التصنيف، وصنفت في المرتبة الـ 18 عالمياً في هذا المعيار.

وقالت: "إن هذا الإنجاز لجامعة بيزيت يدلل على كفاءة وإبداع أبناء شعبنا وجامعاته الوطنية، كما انه يؤكد على عراقة جامعة بيزيت وتاريخها الأكاديمي الحافل بالنجاحات، ‪ فالجامعة ومنذ تأسيسها رسخت مبادئ الديمقراطية والمواطنة وساهمت في اعداد أجيال متعاقبة من القيادات في مختلف المجالات".

وأعربت عشراوي عن ثقتها بأن جامعة بيزيت ستواصل مسيرتها الاكاديمية، وستساهم في رفع مكانة فلسطين التعليمية وتمكين اسس ومعايير التعليم النموذجي عبر الارتقاء بالجوانب التعليمية والبحثية وتعزيز مكانة الجامعات الفلسطينية محليا وعربيا وعالمياً.

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عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف &#34;THE- Impact Ranking 2020&#34;

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