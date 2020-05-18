قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت السلطات القطرية، إغلاق المحلات، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية، باستثناء الصيدليات ومحلات توريد الأغذية وتسليمها، ابتداء من 19 أيار/ مايو، حتى 30 أيار/ مايو.



وقالت وكالة الأنباء القطرية، في سلسلة تغريدات عبر موقع (تويتر): إنه يجب أن يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 22/5/2020، وحتى إشعار آخر.



وأضافت: "يلتزم جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال، بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة، ويسمح بتواجد ثلاثة أشخاص بحد أقصى في الحالات التالية: الانتقال في مركبات الأجرة والليموزين، الانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة".



وأوضحت، أنه "يستثنى من ذلك مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية، ويراعى ما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص، الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية".



وذكرت، أنه "تكون ممارسة الرياضة في المناطق القريبة لمنطقة السكن، مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء ممارسة الرياضة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات، وترك المسافة الآمنة".