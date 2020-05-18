عربي

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت السلطات القطرية، إغلاق المحلات، وإيقاف جميع الأنشطة التجارية، باستثناء الصيدليات ومحلات توريد الأغذية وتسليمها، ابتداء من 19 أيار/ مايو، حتى 30 أيار/ مايو.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، في سلسلة تغريدات عبر موقع (تويتر): إنه يجب أن يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 22/5/2020، وحتى إشعار آخر.

وأضافت: "يلتزم جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال، بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة، ويسمح بتواجد ثلاثة أشخاص بحد أقصى في الحالات التالية: الانتقال في مركبات الأجرة والليموزين، الانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة".

وأوضحت، أنه "يستثنى من ذلك مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية، ويراعى ما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص، الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية".

وذكرت، أنه "تكون ممارسة الرياضة في المناطق القريبة لمنطقة السكن، مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء ممارسة الرياضة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات، وترك المسافة الآمنة".

أخبار ذات صلة

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)

السيسي يُطالب الحكومة المصرية بزيادة التجارب السريرية للبحث عن علاج (كورونا)

السيسي يُطالب الحكومة المصرية بزيادة التجارب السريرية للبحث عن علاج (كورونا)

المغرب يمدد الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية بسبب (كورونا)

المغرب يمدد الإغلاق لثلاثة أسابيع إضافية بسبب (كورونا)

16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الصحة السعودية تسجل انخفاضاً جديداً في إصابات (كورونا)

الصحة السعودية تسجل انخفاضاً جديداً في إصابات (كورونا)

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتستر على أبعاد تفشي (كورونا) وتطلب المساعدات لمواجهته

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتستر على أبعاد تفشي (كورونا) وتطلب المساعدات لمواجهته

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف &#34;THE- Impact Ranking 2020&#34;

عشراوي تهنئ جامعة بيرزيت بتصدرها الجامعات العربية والمحلية بتصنيف "THE- Impact Ranking 2020"

البكري: الرئيس عباس يحرص على التواصل مع الجميع

البكري: الرئيس عباس يحرص على التواصل مع الجميع

فلسطين تحتفي باليوم العالمي للمتاحف في ظروف استثنائية

فلسطين تحتفي باليوم العالمي للمتاحف في ظروف استثنائية

&#34;الداخلية&#34; بغزة: بدء وصول أعداد من المواطنين العالقين القادمين من الأردن

"الداخلية" بغزة: بدء وصول أعداد من المواطنين العالقين القادمين من الأردن

المتقاعدون العسكريون يحذرون من تداعيات ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية

المتقاعدون العسكريون يحذرون من تداعيات ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية

احتراق 104 أشجار زيتون في سبعة حرائق متفرقة بجنين

احتراق 104 أشجار زيتون في سبعة حرائق متفرقة بجنين

الهباش يُصدر قراراً بعودة عمل المحاكم الشرعية بشكل كامل اعتباراً من الغد

الهباش يُصدر قراراً بعودة عمل المحاكم الشرعية بشكل كامل اعتباراً من الغد

النيابة العامة والشرطة تحققان بوفاة شاب مشنوقًا في جنين

النيابة العامة والشرطة تحققان بوفاة شاب مشنوقًا في جنين

منوعات

شاهد: مشهد &#34;الزار&#34; الذي حذفه تلفزيون الكويت من مسلسل &#34;محمد علي رود&#34;

شاهد: مشهد "الزار" الذي حذفه تلفزيون الكويت من مسلسل "محمد علي رود"

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية &#34;الهلفوت&#34;

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية "الهلفوت"

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب &#34;رامز&#34;.. وتُقسم: لم أكن أعلم

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب "رامز".. وتُقسم: لم أكن أعلم

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

عربي

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

قطر تُصدر قرارات جديدة بعد زيادة إصابات (كورونا)

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)

سوريا: العقوبات الأمريكية تُعيق قدرتنا على مواجهة وباء (كورونا)