بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).. الإمارات تُمدد حظر التجول الليلي

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الإمارات العربية المتحدة، تمديد حظر التجول الليلي ساعتين، بدءاً من يوم الأربعاء بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا).



وأكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سيف الظاهري، أن حظر التجوال الذي يمتد حالياً من العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً، سيبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساء، حتى إشعار آخر.



إلى ذلك، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات آمنة الضحاك الشامسي، أن قرار وإجراءات التخفيف الجزئي من القيود على الحركة، والسماح بفتح المراكز التجارية، وبعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع التي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها، بقطاع تجارة السلع الأساسية وبين الاستمرار بالالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها.