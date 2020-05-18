بالصور: وصول 57 مواطناً عالقاً عبر (معبر بيت حانون) شمال القطاع









رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة: إن أجهزتها المختصة، سهلت وصول 57 مواطناً عالقاً عبر (معبر بيت حانون/ حانون)، مساء اليوم الاثنين.وقال العميد فؤاد أبو بطيحان، مدير عام الهيئة العامة للمعابر والحدود: إن 57 مواطناً عالقاً، وصلوا قطاع غزة مساء اليوم من بينهم 43 مواطناً قادماً من الأردن.ولفت أبو بطيحان إلى أن الأطقم المختصة، اتبعت كافة إجراءات الوقاية والسلامة، خلال عملها في تسهيل وصول العالقين، وتم تحويلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي لقضاء مدة 21 يوماً، وفق ما نقل (موقع وزارة الداخلية) على الإنترنت.يذكر، أن جميع معابر قطاع غزة مغلقة في الاتجاهين منذ 15 آذار/ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الوقاية في مواجهة جائحة (كورونا)، بينما يتم إدخال دفعات من العالقين على فترات متباعدة.