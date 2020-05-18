البكري: الرئيس عباس يحرص على التواصل مع الجميع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أقامت الجمعية الخيرية الإسلامية، مساء الاثنين، مأدبة إفطار للأطفال الأيتام في الجمعية، تحت رعاية الرئيس محمود عباس.



ونقل محافظ الخليل، جبرين البكري، تحيات الرئيس محمود عباس ورعايته لهذه المأدبة، مؤكداً حرصه على مشاركة الجميع بما فيهم هذه الشريحة العزيزة على قلبه إفطارهم، لتعزيز التواصل معهم وتمكينهم، بحسب ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية.



بدوره، قال رئيس الجمعية، القاضي حاتم البكري، إن هذه الخطوة، تعبر عن مدى اهتمام الرئيس بالأيتام وأسرهم والجمعيات التي تعمل بشكل دؤوب؛ لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم، خاصة بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الأسر ومؤسسات الوطن بسبب جائحة (كورونا).



وأضاف البكري، أن مكرمة الرئيس، تركت أثراً طيباً في نفوس الأيتام، وأدخلت إليهم البهجة، مؤكداً أن الجمعية، تعمل وباستمرار لخدمة الأيتام، وتضع على سلم أولوياتها الوقوف إلى جانب هذه الشريحة والفقراء والمحتاجين.