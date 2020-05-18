شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يوجه لتوفير الاحتياجات اللازمة للتخفيف من معاناة أهالي بلدة بيت أولا

الرئيس عباس يوجه لتوفير الاحتياجات اللازمة للتخفيف من معاناة أهالي بلدة بيت أولا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجّه الرئيس محمود عباس مساء اليوم الاثنين، رئيس بلدية بيت أولا في الخليل، رئيس لجنة الطوارئ محمد العملة، لتوفير كل الاحتياجات اللازمة للتخفيف من معاناة أهالي البلدة، وتجنيبهم الإصابة بفيروس (كورونا).

جاء ذلك بعد أن أجرى الرئيس عباس اتصالاً هاتفياً مع رئيس بلدية بيت أولا، واطمأن على أحوال أهالي البلدة، وأوضاع المصابين بفيروس (كورونا).

وشكر العملة الرئيس عباس على الاتصال واهتمامه ومتابعته لاحتياجات أبناء شعبنا، ونقل له تحيات وشكر أهالي البلدة وتقديرهم للرئيس عباس.


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