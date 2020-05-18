الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين بالمنطقة

الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

جدد الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، تأكيده أن حل الدولتين، مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.



وأضاف الاتحاد الأوربي، في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل، مساء اليوم الاثنين، "أن القانون الدولي ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وفي هذا الصدد، يذكر الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتابع: أنه ينظر "بقلق بالغ إلى البند- الذي سيقدم للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي- بشأن ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء، عند عرض حكومته على (كنيست) في 17 أيار/ مايو الجاري، وكما المتوخى في اتفاق التحالف الموقع في وقت سابق، وهو يحث إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي، من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، ويكون على هذا النحو، مخالفاً للقانون الدولي".