الجزائر: سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الماضية 182 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليصل اجمالي حالات الإصابة إلى 7201، كما سجلت 7 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 555.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء، وصل إلى 3625 حالة، بعد تسجيل 118 حالة خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوكالة، أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة، يمثلون نسبة 57% من مجموع حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 67% من مجموع حالات الوفيات.



وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 11.246 وتشمل 4.812 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و6434 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 21 مريضاً حالياً في العناية المركزة.