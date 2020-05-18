فلسطين تحتفي باليوم العالمي للمتاحف في ظروف استثنائية





تقول وزارة السياحة والآثار إنها سعت ومنذ تاسيسها للحفاظ على الهوية الثقافية المهددة تحت الاحتلال، مولية اهتماماً بالغاً بالمتاحف ومعتبرة المتاحف أولوية وطنية وأنشات مجموعة منها بهدف الحفاظ على الذاكرة عبر الأجيال.





ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل جائحة (كورونا) والهجمة الإسرائيلية الشرسة على الارض والتراث الوطني، حيث عملت فلسطين كما الدول في جميع انحاء المعمورة على اغلاق المتاحف وعدم استقبال الزوار للحفاظ على المواطنين والزوار والعاملين في المتاحف وركزت على متابعة الأنشطة والتعليمات التي تصدر عن الجهات الدولية ومتابعة كافة القضايا التي تتعلق بالمتاحف.





كما عمدت إلى توفير الحماية للمتاحف في مختلف محافظات الوطن فلسطين عملت في العام المنصرم على اقرار نظام المتاحف، بالإضافة الى وضع خطط تطويرية وخطط لمتاحف جديدة ، وعملت أيضا على تثقيف الطلبة وقطاع الشباب بتراثهم من خلال المتحف المتنقل والذي نامل ان يستانف نشاطه في العام الدراسي القادم، ومن هنا نؤكد على ان الأمل يدفعنا نحو تخطي الازمة و تجاوز هذه المحنة في القريب العاجل وعودة المتاحف الى سابق عهدها.





ويأتي اليوم العالمي للمتاحف وما زال المتحف الوطني الفلسطيني في القدس يرزخ تحت الاحتلال البغيض الذي نهب الكثير من مقدرات شعبنا الحضارية ويحاول تدمير الهوية الثقافية لشعبنا الفلسطيني، وتأمل الوزارة ان يعود هذا اليوم وقد تحققت الاماني بالحرية والاستقلال وزوال الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنتحتفي فلسطين باليوم العالمي للمتاحف والذي يصادف 18 آيار/مايو من كل عام بشكل استثنائي، في ظل جائحة (كورونا) وإغلاق المتاحف في فلسطين والعالم.